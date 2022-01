Am 2. Weihnachtsfeiertag konnte Petra Homberg mit ihrem Team im Mendener Süden Lebensmitteltüten und Mittagsessen an Menschen verteilen denen es finanziell nicht so gut geht.

"Nächstenliebe wird bei uns ganz groß geschrieben", meint Petra Homberg, die sich vor allem im Mendener Süden vorwiegend für die Belange sozialschwacher Familien, Senioren, einsamen und alleinerziehenden Menschen einsetzt.

Dieses machten viele Lebensmittelspenden vor Weihnachten überhaupt erst möglich. Auch die Spenden für den Wünschebaum den Petra Homberg mit ihrem Team jedes Jahr organisiert führen zu glücklichen Gesichtern und strahlenden Augen unterm Weihnachtsbaum.

Die Bieberschlümpfe bedanken sich bei jedem Einzelnen für die Unterstützung die solche Aktionen überhaupt möglich machen.