Beim Einkauf bestohlen

Langfinger sind wieder unterwegs. Achten Sie beim Einkauf gut auf Ihre Wertsachen.

Ein 78-jähriger Balver wurde am Montagmorgen, 20. Juni, beim Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße bestohlen. Nachdem er Leergut in einem Pfandautomaten gefüllt hatte, steckte er den Bon in sein Portemonnaie und dieses in eine der äußeren Jackentaschen. Beim Einkauf selbst machte er keine verdächtigen Beobachtungen. An der Kasse jedoch war die Geldbörse verschwunden. Darin steckten Krankenkassen- und Bankkarten sowie Papiere und Bargeld.

Einem 61-jährigen Mendener wurde bereits am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr in einem Discounter an der Straße Zum Eisenwerk die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Er kann sich nur noch daran erinnern, dass ihm in der Obst-Abteilung ein Unbekannter immer wieder näher gekommen sei. Er erstattete erst am Dienstag Anzeige bei der Polizei.