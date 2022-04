Auto rutschte in den Graben und landete auf dem Dach: Auf dem schneebedeckten Oesberner Weg kam am gestrigen Freitagabend, 1. April, ein Auto von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben und blieb auf dem Dach liegen.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten um 21:13 Uhr aus, da zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet wurde.

Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht: Der verletzte Fahrer befand sich zwar noch in seinem Fahrzeug, konnte aber ohne technische Hilfe von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Einsatzkräfte führten eine patientenschonende Rettung über die Heckklappe durch und übergaben den Patienten an den Rettungsdienst.

Parallel stellten weitere Feuerwehrleute den Brandschutz sicher und leuchteten die Unfallstelle aus. Bereits nach kurzer Zeit konnten der Rüstzug der Wache und der Löschzug Mitte wieder einrücken. Der Oesberner Weg musste für die Einsatzdauer voll gesperrt werden.