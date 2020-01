Bei einem Verkehrsunfall in Menden wurde der Fahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Wie die Feuerwehr Menden mitteilt, kam am Donnerstagnachmittag ein Pkw auf dem Oesberner Weg von der Straße ab und landete in einem Graben. Der Rettungsdienst und ein Fahrzeug der Feuerwache Menden stellten beim Eintreffen fest, dass der Fahrer verletzt aber nicht eingeklemmt war.

PKW landet im Graben

Auf Grund der Lage des PKW - in einem Bach, mehrere Meter von der Straße entfernt und tieferliegend in einem Graben - wurden zur schonenden Rettung des Patienten weitere Einsatzkräfte benötigt. Durch eine Alarmstufenerhöhung erfolgte somit die Alarmierung der restlichen hauptamtlichen Kräfte sowie des Löschzuges Mitte. Mit vereinten Kräften konnte der verletzte Fahrer sicher zum Rettungswagen transportiert und ins Krankenhaus verbracht werden.

Einsatz dauert eine Stunde

Anschließend sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit der Seilwinde des Rüstwagens und zogen es zurück auf die Straße. Nach rund einer Stunde beendete die Feuerwehr Menden den Einsatz und übergab die Einsatzstelle an die Polizei.