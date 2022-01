Ein 30-jähriger Mendener zeigte am Dienstagmorgen, 4. Januar, beim Betreten des Rathauses seinen Impfpass vor. Der kontrollierenden Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes fielen Unstimmigkeiten im Pass auf. Sie informierte die Polizei. Gegenüber den Polizisten gab der 30-Jährige an, dass der Pass tatsächlich gefälscht sei und er ihn so gekauft habe. Der Impfpass wurde sichergestellt. Gegen den 30-Jährige wird nun wegen des Fälschens von Gesundheitszeugnissen ermittelt.