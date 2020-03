Zu einem heftigen Frontal-Zusammenstoß mit zwei Verletzten kam es heute Mittag auf der Provinzialstraße (B 515) zwischen Menden-Halingen und -Bösperde.

Nach ersten Angaben der Polizei-Pressestelle Märkischer Kreis kam es auf Höhe der Zufahrt zur Bega-Lampenfabrik zum Zusammenstoß gegen 12 Uhr. Ein Mini, der in Richtung Langschede (Fröndenberg) unterwegs war, geriet aus bislang noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Lupa, der in Richtung Menden fuhr.

Für die dauer der Unfall-Aufnahme war die 515 fast zwei Stunden lang komplett gesperrt, es kamen zu erheblichen Rückstaus.