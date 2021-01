In Oberoesbern kam es am Donnerstag, 28. Januar, gegen 6.24 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



Zur oben genannten Tatzeit fuhr ein Opel-Fahrer in Richtung Niederoesbern. Zwischen den Einmündungen Markwiese und dem Stichweg zum Loconer Weg kam ihm, nach seinen Angaben, ein Pick-Up entgegen, der nicht weit genug rechts fuhr. Die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge stießen zusammen und wurden beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine gesetzeskonforme Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter Tel. 02373/90990 zu melden.