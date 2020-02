Der Orkan Sabine hat nun auch Menden und Umgebung erreicht.Wie die Feuerwehr Menden mitteilt, musste sie bis 17 Uhr bereits zu zehn wetterbedingten Einsätzen ausrücken.

Die Kreisstraße 39 zwischen Eisborn und Asbeck wurde bereits am Mittag gesperrt da mehrere Bäume die Durchfahrt versperren. In Bösperde war ein Baum umgestürzt und in Lendringsen mussten lose Dachziegel gesichert werden. Für die Feuerwehr Menden wurde soeben Stadtalarm ausgelöst, ab sofort sind alle Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Alle Bewohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und, falls ein Aufenthalt im Freien unumgänglich ist, einen sicheren Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten oder Hochspannungsleitungen zu halten. Vor allem wird vor herabfallenden Dachziegeln und Ästen gewarnt. Das Windmaximum für Menden wird gegen Mitternacht erwartet.