Eine aggressive Kuh hielt gestern, 27. August, die Polizei an der Hüstener Straße in Menden-Asbeck in Atem. Schließlich musste das Tier erschossen werden.

Beim Verladen gegen 16 Uhr war die Kuh vor dem Lkw ausgebüxt und auf die Straße gelaufen. Der 53-jährige Bauer und der 43-jährige Lkw-Fahrer versuchten, die Kuh wieder einzufangen, und trieben sie auf eine Weide. Hier griff das Tier die Männer unvermittelt an und verletzte beide schwer. Der hinzugezogenen Polizei gelang es in einem für alle Beteiligten gefahrlosen Moment die Kuh, die zunehmend aggressivere Verhaltensweisen an den Tag legte, auf der Weide mit einem Schuss zu erlegen.

Zwei Männer schwer verletzt

Einer der schwer verletzten Männer wurde mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen, der andere mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis noch keine Angaben dazu machen, warum das Tier die beiden Männer so aggressiv anging.