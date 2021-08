MENDEN. Mit dem Schrecken und einem Schaden am Auto von etwa 500 Euro kam am Dienstagabend, 24. August, ein Mendener davon. Er befuhr gegen 20.10 Uhr die Unnaer Landstraße in Fahrrichtung Westtangente. Als er an der Einmündung „Grüner Weg“ vorbeifuhr, vernahm er plötzlichen einen lauten Knall an der Beifahrerseite. Er erschrak und wäre dabei fast nach rechts von der Straße abgekommen.

Später stellte er fest, dass die hintere rechte Seitenscheibe gesprungen war. Zur Tatzeit stiegen mehrere Personen aus einem Bus, in Höhe Einmündung „Grüner Weg“ aus und gingen dann die Straße „Grüner Weg“ hoch.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Menden in Verbindung zu setzen unter Tel. 02373/90997128.