Jemand brach in das alte Kesselhaus in Menden ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 4. Januar, und Mittwoch, 27. Januar, in ein stillgelegtes Kesselhaus an der Max-Eyth-Straße in Menden ein. Sie machten keine Beute. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.