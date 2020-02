Das seit dem 1. Februar 2020 vermisste 10-jährige Mädchen wurde am heutigen Sonntagmorgen tot in einem Wehr auf der Ruhr aufgefunden.

Weitere Einzelheiten gab die Polizei bisher nicht bekannt. Nach der kleinen Lia war seit Samstag, 1. Februar, auch mit Hilfe der Bevölkerung intensiv gesucht worden. Unter anderem wurden Spürhunde, Hubschrauber mit Wärmebildkameras, Drohnen und auch die Wasserrettung eingesetzt. Fährtenhunde hatten in Richtung "Hönne" mehrmals angeschlagen, so dass die Wahrscheinlichkeit von Anfang an groß war, dass Lia in den Fluss gestürzt war. Heute morgen hat sich diese Annahme nun bestätigt und die Hoffnungen vieler Menschen zerschlagen, das kleine Mädchen in dem rosa Schlafanzug doch noch lebend aufzufinden.