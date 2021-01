MENDEN. Zwischen Donnerstag, 14. Januar, 21 Uhr, und Freitag, 15 Januar, 11.58 Uhr, wurde bei einem Unfall auf der Heidestraße ein geparkter Wagen beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr am Freitagvormittag die Heidestraße in Bösperde und stellte an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai einen beschädigten Außenspiegel fest. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers habe er seinen PKW am Abend zuvor gegen 21 Uhr dort abgestellt. Der linke Außenspiegel wurde vermutlich durch ein zu nahe vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich gesetzeswidrig von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung eingeleitet zu haben.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter Tel. 02373/90990 zu melden.