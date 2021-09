MENDEN. Am Freitagmorgen, 24. September, wurde an der Oberen Promenade ein Herrenfahrrad gestohlen. Der Fahrer hatte es gegen 7.40 Uhr mit einem Schloss am Brückengeländer befestigt. Um 13.10 Uhr bemerkte er, dass es nicht an dieser Stelle stand. Am Freitagabend zwischen 20.30 und 20.45 Uhr wurden an der Anne-Frank-Straße zwei E-Bikes aus einem Keller gestohlen. Die Geschädigten hörten zu dieser Zeit einen lauten Krach aus dem Keller und weitere Geräusche aus dem Treppenhaus, so, als ob etwas gegen das Geländer geschlagen werden. Sie gingen jedoch erst eine halbe Stunde später der Ursache nach. Sie mussten feststellen, dass der Keller aufgebrochen und ihre KTM-Fahrräder gestohlen wurden. Es handelt sich schwarze E-Bikes vom Typ Cento 10.

Am Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr wurde an der Kolpingstraße ein schwarzer E-Scooter gestohlen. Das Fahrzeug stand an einem Fahrradständer vor einem Café. Der Besitzer saß in dem Lokal. Dort wurde ihm nach seinen Angaben ein schwarzes iPhone 11 gestohlen. Als er nach draußen ging, war auch der Roller weg.

In der Nacht zum Freitag wurden am Vereinsheim des BSV Lendringsen am Walzweg drei Gedenktafeln gestohlen. Es handelt sich um zwei ca. 1x1 Meter große Betonplatten im Metallgehäuse, die auf dem Rasen lagen, sowie eine treppenförmige Tafel, die etwas größer ist, mit der Aufschrift "BSV Lendringsen 1919 EV".