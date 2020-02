Nach einer zweitägigen Suche nach der 10-jährigen Lia aus Menden mussten die Einsatzkräften an diesem Abend die Suche vorerst erfolglos beenden.

Trotz Unterstützung durch "unfassbar viele" Helfer aus der Bevölkerung (so aus der Meldung der Feuerwehr Menden) bleibt das Mädchen verschwunden. Hier die Abschlussmeldung der Polizei: "Auch die Absuche mit den Sonar-Booten verlief leider ohne Ergebnis. Zudem wurde im gesamten Tagesverlauf zahlreichen weiteren Zeugenhinweisen nachgegangen. Auch diese führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Lia. Die Einsatzkräfte haben daher mit Blick auf die Dunkelheit nun die Intensität der Suche stark heruntergefahren. Am morgigen Montag wird die Polizei NRW Märkischer Kreis im Verlaufe des Vormittags mögliche weitere Maßnahmen prüfen. " Auf der Internetseite der Feuerwehr Menden wird den vielen Beteiligten Helfern, wie den haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehren, THW und den beteiligten Hilfsorganisationen ebenso wie den unzählbaren Helfern vor Ort oder im Hintergrund ein großes Dankeschön für die große Unterstützung ausgesprochen. Die Suchmaßnahme, über die mittlerweile auch im Fernsehen berichtet wurde, wurde mit Hunden, Booten, Drohnen und einem Hubschrauber sowie spezialisierten Wasserrettern an Hönne und Ruhr durchgeführt. Weitere Berichte zur Suche hier und hier.