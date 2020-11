Der Friedhof „Am Limberg“ wurde im Jahre 1984 eröffnet.

Für mich immer wieder ein Blickfang: Das unterhalb der Friedhofskapelle gelegene Kolumbarium. Hier werden Urnenfächer angeboten. Diese sind, wie auch die Grabstätten am Baum und alle anonymen Gräber, pflegefrei.

Herr Heinz Rosier sorgte mit seiner Stiftung dafür, dass auf dem Limberg-Friedhof 2016 erstmals Bestattungen in einem Kolumbarium möglich wurden.

In Kolumbarien zersetzen sich Urnen im Laufe der Ruhezeit (in der Regel 20 Jahre) nicht. Frage: Was geschieht mit der Totenasche nach der Ruhezeit im Kolumbarium? Das habe ich mich schon lange gefragt und diese Antwort im Internet gefunden: Die Totenasche wird nach der Ruhezeit im Allgemeinen auf einem gesonderten Feld am Friedhof verstreut oder in die Erde eingebracht.

Die Friedhofskapelle, eine moderne Nurdach-Konstruktion, bietet 90 Trauergästen Platz.