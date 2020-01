MAT - Mendener Amateurtheater,

Fröndenberger Straße 40, 58706 Menden

Seit September 2019 wurde 2 x die Woche geprobt. Gabriela Lügger und Dirk Buchbinder hatten immer Reni Retzlaff an ihrer Seite, die die Regie führte, und bei jeder Probe war auch Ronald Stein mit von der Partie, der für die Technik zuständig war.

Leo Leike (Dirk Buchbinder) bekommt eines Tages eine E-Mail, die eigentlich gar nicht in seinem Postfach landen sollte. Eine gewisse Emma Rothner (Gabriela Lügger) erklärt darin die Kündigung ihres Zeitschriftenabonnements. Nach weiteren E-Mails macht Leo Frau Rothner darauf aufmerksam, dass sie sich beim Eintippen der E-Mail-Adresse, wie einige andere auch, vertippt habe. Emma entschuldigt sich daraufhin, meldet sich in den folgenden Wochen aber noch diverse Male per E-Mail. Es beginnt zu knistern in der Mail-Leitung und die Versuchung eines persönlichen Treffens steigt. Doch werden die gesendeten, empfangenen und gespeicherten Liebesgefühle einer Begegnung standhalten? Und was dann?

Das Publikum war begeistert. Ein nicht enden wollender Applaus war die Belohnung für die beiden Hauptdarsteller, Gabriela und Dirk, Reni (Regie) und Roland (Technik).

Meine persönliche Zusamenfassung vom Abend: Ich bin auch heute noch ganz "geflasht". Danke, Danke, Danke für einen wundervollen Abend!