Menden. In Zusammenarbeit mit Alexander Ritter vom ROTTSTR 5 THEATER wurde ein Programm entwickelt, das am 1. September um 20 Uhr im Kaminsaal des Guts Rödinghausen. Es wird exklusiv beim KunstFest PASSAGEN zu sehen sein und sich auf umfassende, künstlerische Methodik dem Thema Rauschmittel nähern.

In mehreren Blöcken geht es dabei musikalisch und literarisch um Alkohol bis LSD. Als Akteure wirkt dabei Alexander Ritter selbst, der an diesem Abend unterstützt wird durch die Sängerin Luzia Ernst, den Schauspieler Benjamin Werner sowie Natascha Ziegler an der Harfe.

Das KunstFest PASSAGEN wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft, von der Kunststiftung NRW sowie vom LWL gefördert. Ebenfalls wird das KunstFest PASSAGEN im Rahmen der Veranstaltungsreihe "live in den Fabrikskes", die das Netzwerk WasserEisenLand jährlich anbietet, präsentiert. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Sie sind erhältlich im Kulturbüro der Stadt Menden unter Tel. 02373/903-8761, über www.proticket.de/Menden, telefonisch über die ProTicket-Hotline Tel. 0231/9172290 und bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen.