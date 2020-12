Hallo und guten Tag,das Weihnachtsfest 2020 und den Gottesdienst bei uns in Menden (Sauerland) habe ich besonders intensiv erlebt. Die Heilig Kreuz Kirche an Battenfeld war ge├Âffnet zur Andacht.┬á Es gibt einige Begriffe,wie Pr├Ąsenzgottesdienst oder Grundsicherung,welche von lebensgef├Ąhrlicher Not in unserem Land k├╝nden. Viele meiner Bekannten und Freunde sind wegen der vors├Ątzlichen Falschmeldungen in Europa fast sprachlos geworden. So ist z. B. der Zustand der W├Ąlder und Eisenbahnen als katastrophal gef├Ąhrlich bekannt. Trotzdem werden z.B. von Milit├Ąr Seelsorgern vors├Ątzlich falsche Parolen ausgegeben. Etwa habe ich selbst geh├Ârt man wolle noch mehr deutsche┬á Panzer in Afrika einsetzen. Angeblich ist in Europa ein sehr gut funktionierendes Verwaltungssystem vorhanden. Allen Ernstes hat man sich bei mir mehrfach bedankt f├╝r meine sogenannte Leidensf├Ąhigkeit. Da ich aber die derzeitige Notlage zu dokumentieren habe,stelle ich einfach diesen Bericht ├╝ber meinen pers├Ânlichen Plan von Friedensaktionen dar.