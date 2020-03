Zur Vernissage der Ausstellung mit dem Titel "Weiß wird bunt" in den Räumlichkeiten der VHS in Menden erschienen weit mehr als 80 Gäste.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kunstkurses „Grundlagen der Malerei und Zeichnung“ unter der Leitung von Rosalina Rial-Perez können mit Stolz auf ihre Werke blicken, die noch bis zum 26. Juni zu den gewohnten Öffnungszeiten an der Untere Promenade 28 bewundert werden können.