Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, doch zum „Offenen Treff“ am Freitag

in die Begegnungsstätte der Kulturen „Treff Alt Menden“ zu kommen, um

mir ein Bild von der Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter zu machen.

In der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr fand dieser Treff statt; ca. 25 Personen

unterschiedlicher Kulturen saßen in lockerer Atmosphäre an den Tischen

bei Kaffee und Kuchen und unterhielten sich angeregt. Herr Bürgermeister Dr.

Schröder war auch vor Ort und ging von Tisch zu Tisch.

Was machen die Ehrenamtlichen eigentlich genau?

Es gibt diesen „Offenen Treff“ freitags, um einfach nur zu quatschen,

Frauentreff, Jugendtreff – zum Austausch in deutscher Sprache, Themenabende,

Unterstützung bei Hausaufgaben, Begleitung zu Behörden, Vermittlung bei

Arbeitssuche, um hier nur einige Dinge zu nennen.

Großen Dank gilt auch dem Vermieters Sven Siepmann, denn der stellt die ehemalige Gaststätte „Alt Menden“ mietfrei zur Verfügung.

Über den Sonderfonds „Armut“ des Erzbistums Paderborn beantragte der SkF Menden (Caritas-Konferenz Treff Alt Menden) Gelder für die Renovierung und Unterhaltung des Treffpunktes, die auch bewilligt wurden, sodass im März 2018 mit den Renovierungsarbeiten begonnen wurde. Am 01.09.2018 fand dann die offizielle Eröffnung statt.

Der Bedarf ist groß: Mittlerweile leben viele der als Flüchtlinge nach Menden gekommenen Menschen in eigenen Wohnungen. Nicht wenige von ihnen haben aber kaum Kontakte zu deutschen Mitbürgern oder Nachbarn und manche von ihnen leiden an Vereinsamung.

Vielen Dank an die Ehrenamtlichen des „Treff Alt Menden“ für ihr Engagement.

Wer mag, kann gerne zum „Offenen Treff“ freitags in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr, An der Stadtmauer 33, 58706 Menden, kommen.

Ansprechpartner sind:

Herbert Bölling 0174 727 775 7

Gaby Wozniewski 0175 652 003 6