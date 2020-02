Premiere in Menden mit Michael Mittermeier.

In der seit Wochen ausverkauften Wilhelmshöhe begeisterte ein Grandmaster of Comedy 800 Zuschauer. Diesmal kein Bayer auf Rügen. Sondern: Schwabing meets Sauerland. Genauer: Michael Mittermeier meets Menden. Härtetest für die Lachmuskeln. Stand-up-comedy, die das Publikum mitriss. Der Pointenjäger aus München: ein Wanderer zwischen den Humor-Welten. Derb, schlagfertig, populistisch, ernst und politisch. Ein Mann, ein Mikro, keine Regeln (Mittermeier über Mittermeier).

Fotos: Thomas Hennecke