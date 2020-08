Am Freitag, 28. August, findet von 17 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz in Mendens Innenstadt die Menden Fashion Night statt, bei der die Boutiquen "Brunhilde Rieber" und "La Tienda" ihre stylischen Kleidungsstücke mithilfe einer Modenschau präsentieren. Musikalisch begleitet wird das Event von DJ Martin Wiggeshof, ab 20 Uhr startet das außergewöhnliche Duo "Heart & Soul" mit Live-Musik.

„Die Fashion Night soll modebegeisterte Menschen zusammenbringen und einen unterhaltsamen Abend bieten“, so Melanie Kersting vom StadtMarketing Menden. Besucher können die tollen Looks in angesagten Mustern und Materialen in einer mitreißenden Modenschau erleben.

Für die nötige Hygiene ist ebenfalls gesorgt. Bewirtet wird nur an den Tischen und mit ausreichend Abstand. „Es stehen 170 Sitzplätze zur Verfügung, eine Reservierung in der Zeit von 17 bis 22 Uhr ist durchaus empfehlenswert“, rät Jenni Gröhlich vom StadtMarketing Menden. An den Tischen werden hochwertige Weine und weitere Getränke serviert, zu essen gibt es Currywurst. Neben dieser Möglichkeit stehen selbstverständlich auch die ansässigen Gastronomen mit ihren kulinarischen Angeboten zur Verfügung.

DJ Martin Wiggeshof begleitet die Modenschau mit seiner Musik, um das Event unvergesslich werden zu lassen. Passende Songs und originelle Beats werden das Fashion-Erlebnis bereichern. Ab 20 Uhr startet dann das musikalische Duo "Heart & Soul" mit Angelina Herrmann (Gesang) und David Klatt (Gitarre). Die beiden sind nicht nur auf der Bühne, sondern auch neben der Bühne ein starkes Team, und diese Emotionen und Harmonie legen sie in jeden Song. Sie covern ein breites Spektrum an bekannten Popsongs und drücken den Liedern ihren eigenen Stempel auf.

Das StadtMarketing Menden hatte bei der Organisation einige Helfer und Sponsoren: Neben den beiden Boutiquen, die sehr motiviert und begeistert teilnehmen, und der Salsa Mexican Bar, die sich um den Aufbau und die Bewirtung kümmert, gibt es noch weitere Unterstützer. „Ohne den großartigen Einsatz von Frau Renfordt vom Ordnungsamt und der Unterstützung des IMW Initiativkreis Mendener Wirtschaft wäre das Event definitiv nicht zustande gekommen“, betont Jenni Gröhlich. „Wir wollen den Bürgern Mendens auch in Zeiten von Corona unterhaltsame Events bieten – und das geht nur, wenn alle zusammenarbeiten!“

Tischreservierungen sind in der Salsa Mexican Bar möglich. Einfach eine E-Mail mit dem Vermerk "Menden Fashion Night" an info@salsamenden.de schicken.