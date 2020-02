Am Freitag, 14. Februar, steht im Mendener Amateurtheater die Premiere von „Dr. Jekyll und Fräulein Hyde“ auf dem Programm. Das Junge M.A.T. zeigt eine abgewandelte Version des Klassikers von Robert Louis Stevenson.

Für das Junge M.A.T. hat im letzten Jahr eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung begonnen. Mit Kira Brenne und Conrad Brinkmann haben zwei junge Leute aus den Reihen der Jungschauspieler die Regiearbeit von Daniel Kreisel übernommen, der jahrelang die Nachwuchsschauspieler des M.A.T. in Szene gesetzt hat. Mit der Adaption „Dr. Jekyll und Fräulein Hyde“ von Mathias Hahn sind sie zum ersten Mal allein verantwortlich für die Realisierung einer Inszenierung.

„Es ist schon sehr viel Arbeit, ein Stück zu inszenieren. Termine absprechen, die Proben durchführen, Requisiten organisieren und Bühnenbild planen", zählt Conrad Brinkmann die einzelnen Aufgabenbereiche eines Regisseurs auf.

Nicht nur "alte" Hasen auf der Bühne

Dabei ist für das Regie-Team auch die Weiterentwicklung der Jugendlichen ein wichtiger Aspekt. „Wenn man sieht, wie sich die Jugendlichen von Rolle zu Rolle entwickeln und steigern, macht das richtig Spaß“, ist Kira Brenne von den Jugendlichen begeistert. Neben „alten“ Hasen kommen jedes Jahr immer wieder neue und interessierte Jugendliche auf der Bühne des M.A.T. zum Einsatz. So konnten die Rollen von „Dr. Jekyll und Fräulein Hyde“ passend zur Erfahrung der Darsteller besetzt werden, weswegen dieses Stück für die momentane Zusammensetzung des Jungen M.A.T. geradezu prädestiniert war.

Während Dr. Jekyll in Robert Louis Stevensons Geschichte mit Hilfe eines Zaubertranks das Böse vom Guten in der menschlichen Seele trennen will und sich in den gewissenlosen Mr. Hyde verwandelt, experimentiert Dr. Jekyll in Mathias Hahns Version an einer Wunderdroge, die den Alterungsprozess stoppen soll. Doch auch hier verwandelt er sich in den skrupellosen Mr. Hyde. Nachdem Dienstmädchen Missy die Mixtur verunreinigt und Dr. Jekyll sich in Fräulein Hyde verwandelt, ist die Verwirrung perfekt. Und bald schon liegt die erste Leiche im Laborschrank.

„Schon die Proben waren vielversprechend und machten Lust auf mehr, so dass man sehr gespannt auf die Premiere sein darf“, ist sich Chris Gruszien, der 1. Vorsitzendes des M.A.T. sicher, dass auch diese Inszenierung ein voller Erfolg wird.

Termine und Karten



Die Premiere findet am 14. Februar um 20 Uhr statt. Weitere Termine 15.02. / 16.02. / 28.02. / 29.02. / 01.03. / 06.03. / 07.03. / 08.03., freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 17 Uhr.

Karten gibt es bei medienstatt, bei Brennweite - Fraukes Fotostudio, bei Provinzial Gerlach, telefonisch unter 02373 9195591 oder unter www.mat-menden.de.