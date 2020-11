Guten Abend,heute am 10.November 2020 war ich in der Mendener Innenstadt und habe unserer Toten des 2. Weltkrieges gedacht und für Frieden gebetet. Es gab einen kleinen,gut gesicherten Wochenmarkt. Ich konnte in Ruhe einkaufen und meine Termine ordentlich erfüllen. In der Innenstadt waren wenig Passanten unterwegs,es gab viele Kraftfahrzeuge im Verkehr. Die Luft und Sicht heute waren sehr schön und frisch. Insgesamt eine angespannte Situation mit vielen,mühevollen Momenten. Es ist schwer sich hier unter leichtem Atemschutz zu orientieren und die mittelschwere Lagerarbeit zu leisten. 🐨😷