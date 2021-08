MENDEN. In Zusammenarbeit mit dem Orchesterzentrum NRW packt das KunstFest PASSAGEN zweihundert Jahre Musikgeschichte zusammen mit zig Mal ein und derselben Geschichte - immer anders. Das Paket enthält „Goldbergs Variationen und Irritationen“ und birgt am Dienstag, 7.September, ab 20 Uhr viele Überraschungen.

In der Kirche Maria Frieden in Menden-Oberrödinghausen werden die Musik von Johann Sebastian Bach (Goldberg-Variationen) und die Literatur von Raymond Queneau (Stilübungen) zu einem literarischen Konzert vereint. Dabei interpretieren verschiedene Musiker des Orchesterzentrums NRW und der Ausnahmeviolinist Niklas Liepe die Goldberg-Variationen, während Sprecher Michael Kamp mit dem hohen Unterhaltungsfaktor der Stilübungen als eine Hommage an die Sprache und ihre Möglichkeiten überzeugt.

Eintrittskarten (Vorverkauf 18, Abendkasse 20 Euro) sind erhältlich im Kulturbüro der Stadt Menden (02373/903-8761), online über ProTicket (www.proticket.de/Menden), telefonisch über die ProTicket-Hotline (0231/9172290) und bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen .

Zusätzliche Infos unter www.kunstfest-passagen.de