Guten Abend,heute am Samstag ist bei uns in Menden ein guter Tag in der Weihnachtszeit zu beschreiben. Ich habe eingekauft,die festlich geschm├╝ckte Innenstadt besucht und am Gottesdienst in Heilig Kreuz teilgenommen. Ich habe in der Stadt zu Abend gegessen und mich auf den morgigen 2. Adventssonntag vorbereitet. Bei gutem,k├╝hlen Wetter mit frischem Wind waren viele Menschen in Menden zu sehen. Auch die festlichen Weihnachts St├Ąnde in der Innenstadt waren ein sehr sehr sch├Ânes Erlebnis. Einige Menschen mit denen ich gesprochen habe,waren Guten Mutes und gl├╝cklich ├╝ber das f├╝r uns gute,frische Wetter. Da weiterer Regen gemeldet wurde,hoffen wir die D├╝rre wird ausgeglichen. Ich konnte mich bereits in der Kirche zum Heiligabend Gottesdienst anmelden. Auch wurde ein Kirchenkonzert angek├╝ndigt,ich bem├╝he mich weiter meine Aufgabe zu erf├╝llen.