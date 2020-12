Kein traditionelles Weihnachtskonzert am dritten Adventswochenende, kein gemeinsames Essen zum Jahresabschluss mit Freunden und der Familie und natürlich keine Proben. Der Hüingser Revival Chor hat, ebenso, wie viele andere Chöre und Vereine, mit der Pandemie zu kämpfen.

Seit dem Teil-Lockdown Anfang November ruht der regelmäßige Probenbetrieb wieder. "Viel proben konnten wir in diesem Jahr nicht, aber wir tun was wir können, um die Gemeinschaft zusammen zu halten. Das Proben war im ersten Lockdown, und ist auch jetzt, eine Herausforderung, die sehr zeitaufwendig ist, da die Proben digital vorbereitet werden“, so Christa Stirnberg, Chorleiterin seit nunmehr zwei Jahren.

Da der übliche Probenraum im Gasthaus Hünnies aufgrund der vorgeschriebenen Mindestabstände zu klein war, konnte der Chor von Juli bis Oktober in der Hüingser Schützenhalle proben - hier konnten die benötigten Abstände und alle geltenden Maßnahmen zum Probenbetrieb problemlos umgesetzt werden. Vorsitzende Monika Witt: "Das war super, dass wir diese Möglichkeit hatten - wir hätten sonst in diesem Jahr gar nicht proben können! Ein ganz großes Dankeschön gilt hier dem Bürger- und Schützenverein Hüingsen“.

Spende für die Bieberschlümpfe

Eine kleine Hoffnung, dass ein Weihnachtskonzert durchzuführen ist, gab es immer - und die Frauen haben dafür fleißig geprobt. "Wir waren sozusagen immer vorbereitet", sagt Christa Stirnberg. Trotz allem, sind die Chormitglieder aber guten Mutes und lassen sich nicht unterkriegen - geprobt wird jetzt wieder digital, man "trifft" sich zu der üblichen Probenzeit am Mittwoch.

Was sich der Chor aber auch in diesem Jahr nicht nehmen lässt, ist die traditionelle Sachspende an die Bieberschlümpfe. "Diese jährliche Aktion der Bieberschlümpfe ist es wert, mitzumachen. Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, an Menschen in Not zu denken, Menschen, die alleine sind. So ist es uns und dem Verein eine Herzensangelegenheit, diesen Menschen Gutes zu tun und ihnen einen kleinen Lichtblick zur Weihnachtszeit zu zaubern." Mit der Vorsitzenden der Bieberschlümpfe Petra Homberg wurde eine Übergabe der Spenden am 19. Dezember vereinbart, natürlich ganz Corona-Konform.

Für das neue Jahr hoffen die Frauen, dass es mit dem Probenbetrieb bald weitergehen kann, dass die Zahlen zurück gehen und ein wenig Normalität zurückkehrt. " Es sind einige Auftritte für das nächste Jahr geplant", verrät uns Christa Stirnberg - "Wir machen weiter!" Ob und in welcher Form diese Auftritte stattfinden werden, kann niemand zum jetzigen Zeitpunkt sagen. "Wir wünschen auf diesem Weg allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns darauf, bald wieder singen zu dürfen und den ein oder anderen bei unseren Auftritten wieder zu sehen!"