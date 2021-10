Eine gute Nachricht. Das "Halinger Dorftheater" hat heute Abend, 05.10.2021, die Proben für das Theaterstück "Das große Geheimnis" wieder aufgenommen.

Die in 2020 ausgefallenen Vorstellungen werden im März 2022 nachgeholt.

Das heißt, Karteninhaber für die ausgefallene Vorstellung

am 13.03.2020 kommen mit ihrer Karte am 11.03.2022 zur Wilhelmshöhe und Karteninhaber für die Vorstellung vom 14.03.20 kommen mit ihrer Karte am 12.03.2022 und die ausgefallene Vorstellung vom 15.03.2020 wird am 13.03.2022 nachgeholt.

Alle Karteninhaber, die 2020 nicht zur Vorstellung kommen konnten, checken bitte ihre Eintrittskarte und kommen zur Vorstellung an den neuen Terminen.

Zusätzlich werden für den 18.03.2022 und 19.03.2022 noch zwei Vorstellungen gegeben. Die Karten können nur am Wochenende, 6. und 7. November 2021, zwischen 10 und 17 Uhr telefonisch bestellt werden. Die Telefonnummern lauten: 02378/890227 oder 02378/ 890228.

Einen Tag vor seinem 80. Geburtstag stirbt der schwerkranke Opa. Während Schwiegertochter Elisabeth die Geburtstagsfeier absagen will, schmiedet sein Sohn Peter aus finanzieller Not heraus einen unwürdigen und perfiden Plan. Denn wenn der Opa seinen 80. Geburtstag erlebt hätte, bekäme Peter eine stattliche Lebensversicherung ausbezahlt.......