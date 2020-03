Für die Zeit ohne Gottesdienste hat der Pastoralverbund Menden ein paar interessante Angebote zusammengestellt.

Seit Sonntag stellt der Pastoralverbund Menden auf seiner Homepage www.pv-menden.de täglich „Impulse und Orgelmusik“ als Video zum Abruf bereit. Die Impulse bestehen aus einem Gedanken zum Tag, zu einem Lied oder einem Lesungstext, jeweils verbunden mit Fürbittgebeten. Musikalisch begleitet wird das Angebot von Christian Rose an der Orgel der Vincenzkirche.

Gerade in dieser besonderen Zeit, in der wir auf persönliche Nähe verzichten müssen, soll damit eine Möglichkeit geschaffen werden, "im Gebet und in Gedanken verbunden zu bleiben und zusammen als Gemeinde und als Gemeinschaft hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken“, so Pfarrer Jürgen Senkbeil.

Wie bereits berichtet laden die christlichen Kirchen Mendens gemeinsam zu Gebet und Solidarität ein und rufen dazu auf, jeden Abend von 19.45 bis 20 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen und gemeinsam für all diejenigen zu beten, die besonders von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen sind. Zur Einstimmung läuten ab 19.30 Uhr die Glocken aller Mendener Kirchen und laden so zur Teilnahme an der gemeinschaftlichen Andacht ein.

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Pastoralverbund Menden stehen auch und besonders in dieser Zeit für alle Fragen, Sorgen und Nöte der Menschen als Ansprechpersonen bereit. Sie sind telefonisch, per E-Mail und soweit möglich und sinnvoll auch persönlich erreichbar. Der Kontakt zum Pastoralteam kann über das Katholische Stadtbüro hergestellt werden, Tel. 02373/2060, oder direkt erfolgen – die Kontaktdaten sowie alle aktuellen Informationen und besonderen Angebote finden Sie auf www.pv-menden.de.