Kaum waren die Tore geöffnet, füllte sich das Zelt vor dem Mendener Rathaus mit feierwilligen Frauen. Hinein kam nur, wer im Kostüm erschien. Und da hatten sich die Damen mal so richtig Mühe gegeben. Eben ein Klecks Puder ins Gesicht, ist nicht. Da wurden schon aufwändige Maske angelegt, ebenso aufwändige Kostüme präsentiert. So traf sich vor der Bühne ein buntes Völkchen, was sich in kürzester Zeit in Stimmung schunkelte. Die Bedienungen hinter den Theken hatten von der ersten Minute an Hochbetrieb. Noch größer wurde das Gedränge, als der Senatorenchor mit „Rampensau“ Thomas Hagemann auf der Bühne erschien und seine typisch Mendener Lieder erschallten. Da standen dann die Mädels im Mittelpunkt: „Mein Schatz, der kommt aus Menden“. Oder es wird zum „Genießen“ aufgefordert: „Trink, trink, trink, auf unser Menden.“

Der Startschuss zur heißen Phase der fünften Jahreszeit in der Hönnestadt war mehr als gelungen und legt die Messlatte für die kommenden Tage schon sehr hoch.