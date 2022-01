Menden. Am Sonntag, 6. Februar, um 18 Uhr findet im Westflügel der Städtischen Musikschule ein Klassikkonzert des Duos Asimut statt.

Zwei verschiedene Persönlichkeiten

Bei ihren Proben und Konzerten sind die beiden Hamburger Musikerinnen Camilla Busemann und Sijia Ma immer auf der Suche nach Balance zwischen Einklang und Wettstreit, zwischen Harmonie und Wagnis. Es treffen zwei starke Persönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinander: Die Kultur Ostasiens und Mitteleuropas.

In ihren packenden und sensiblen Interpretationen lesen die beiden Künstlerinnen oft zwischen den Zeilen, so auch im kommenden Programm. Mit der fünften Symphonie Beethovens beginnt die Komposition aufbrausend, entfaltet sich in träumerischen Szenen und entrückten Landschaften, um letztlich stürmisch in einem erlösenden C-Dur Klangrausch zu schließen.

Schmaler Grad zwischen Lebensfreude und Gefühlschaos

Erst bewegt Mozart sich mit seiner e-Moll Violinsonate auf einem sehr schmalen Grad zwischen Lebensfreude und Melancholie. Dann verursacht Beethoven mit seinen sprunghaften Charakterwechseln ein noch größeres Gefühlschaos.

Aufgrund der aktuellen Lage wird der 2G-Nachweis vor Eintritt des Gebäudes überprüft. Hierzu wird gebeten, den Impfnachweis und einen gültigen Lichtbildausweis bereitzuhalten. Karten sind erhältlich im Kulturbüro, in der Musikschule, bei allen ProTicket Vorverkaufsstellen und unter www.proticket.de. Mehr Infos gibt es im Kulturbüro unter Tel. 02373/903-8756 oder m.koschinski@menden.de.