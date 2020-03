Die zurzeit erfolgreichste Kölner Band "Brings" kommt in die Hönnestadt. Sie waren schon einmal vor Jahren zu einem Konzert in der Wilhelmshöhe und begeisterten das Mendener Publikum mit einem Auftritt der Extraklasse.

Umso größer ist die Freude, die Kölschrocker jetzt wieder für Menden begeistern zu können. Das phono-forum, die Sparkasse Menden, der Stadtspiegel Menden und das KfZ Sachverständigenbüro Greenwood präsentieren "Brings" auf der Live Tour 2020 mit alten Klassikern und neuen Hits am Samstag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr in der Mendener Wilhelmshöhe.

Zwei Stunden energiegeladene Show

Das Publikum erwartet eine energiegeladene Bühnenshow voller Höhepunkte, denn keine Band im deutschsprachigen Raum verausgabt sich mehr und lässt die Zuschauer unmittelbarer an ihrer Musik teilhaben als "Brings". Über zwei Stunden Rockmusik vom Feinsten und in Szene gesetzt mit einer aufwendigen Ton- und Lichttechnik. Da gibt es nicht nur auf die Ohren, sondern auch jede Menge für das Auge.

"Brings" füllen die großen Hallen und hatten bereits eine Show im ausverkauften Rhein Energie Stadion in Köln vor 50.000 Zuschauern. Seit mehr als 25 Jahren rocken sie die Bühnen dieser Republik. Ihre Live-Performance ist legendär und ihre Mega-Hits („Halleluja“, „Polka, Polka, Polka“, „Superjeilezick“) elektrisieren Menschen aller Generationen. Die heimischen Fans der Kölner Kultband dürfen sich jetzt auf das Live-Konzert in Menden freuen. Peter Brings (Gesang, Gitarre), Stephan Brings (Bass, Gesang), Kai Engel (Keyboard, Gesang), Harry Alfter (Gitarre, Gesang) und Christian Blüm (Schlagzeug) rocken in der alten Dame Wilhelmshöhe.

Tolle Beziehung zu Menden

Wer die fünf Leib-und-Seele-Musiker in den vergangenen Jahren bei ihren viel umjubelten Auftritten erlebt hat, weiß, dass die Band "Brings" zu der Region eine ganz besondere Beziehung hat. Bandchef Peter Brings bringt es auf den Punkt: „Wir spielen seit ein paar Jahren regelmäßig in dieser tollen Region - Brings und Menden, das passt einfach.“ Zum Konzert-Repertoire gehören neben den eingangs erwähnten Titeln auch Songs wie „Su lang mer noch am Lääve sind“, „Poppe, Kaate, Danze“, “Kölsche Jung“, „Man müsste nochmal 20 sein“ und „Liebe gewinnt“.