Balve, Sonntag, 29.08.2021, 14.00 Uhr

Vom 27. bis 29. August 2021 stand das Vereinsheim der Eisenbahnfreunde in Binolen allen Modellbahnfans offen. Die Modellbahner des Vereins haben in liebevoller Kleinarbeit in vielen Jahren Stück für Stück die Modul-Anlage erweitert (Bahnhöfe und typische Landschaftsmotive der Hönnetalbahn bis hin zur Burg Klusenstein).

Mittlerweile besteht die Anlage aus 46 Modulen und ca. 40 m Fahrstrecke im Maßstab 1: 87.

Drei Tage hat es gebraucht, die wunderschöne Modeleisenbahn für die Ausstellung aufzubauen. Die Anlage ist voll digital und kann auch mit Tablets gesteuert werden.

Eine Fahrt mit Draisine „Floh“ habe ich mir nicht entgehen lassen. Vor allem bei dem Aussehen: Frisch lackiert. „Floh“ hat 34 PS, einen VW-Käfermotor und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erreichen.

Wer jetzt mehr über den Verein wissen möchte: Am 1. und 3. Freitag im Monat treffen sich die Vereinsmitglieder in Binolen. Außerdem: http://efhoennetal.de/ oder

efhoennetal@t-online.de