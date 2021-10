Menden. Am Sonntag, 17. Oktober, um 11.30 Uhr gibt es im Auditorium im Kunstquartier ein Kammerkonzert mit dem Nodelman Quartett. Das Quartett besteht aus Misha Nodelman und Evgeny Selitsky, Violine, Andreas Kosinski, Viola, und Mark Mefsut, Violoncello.

Die Musiker interpretieren Wolfgang Amadeus Mozarts 1785 vollendetes Dissonanzenquartett KV 465. Der Name des Werkes basiert auf für die damalige Zeit ungewohnten klanglichen Reibungen. Zuvor steht das dem Quartett gewidmete Konsonanzenquartett op. 107 des Komponisten Stefan Heucke auf dem Programm. Dieses Opus knüpft an Mozarts Werk an und zeigt, wie unterschiedlich Tonalität und Harmonie in verschiedenen Zeiten wahrgenommen werden.

Ein 3G-Nachweis, geimpft, genesen oder PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, ist erforderlich. Für Kinder ab sechs Jahren gilt das Vorzeigen eines Schnelltest-Zertifikats. Karten gibt es an der Theaterkasse, dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr, sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn und Konzertbeginn im Kunstquartier, per Tel. 02331/207-3218, über theaterkasse@stadt-hagen.de oder unter theaterhagen.de.