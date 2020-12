MENDEN. Da das traditionelle Adventskonzert der Musikwerkstatt in diesem speziellen Jahr natürlich nicht stattfinden kann, hat sich Antje Heinemann gemeinsam mit ihren Schülern überlegt, einen Adventskalender mit viel Blockflötenmusik online zu stellen. Und so wurde für jeden Tag – ab dem 1. Dezember – eine Aufnahme gemacht.

An jedem Tag bis Weihnachten ist ein anderer Schüler mit jeweils einem Adventslied zu hören. Außerdem hat der jeweilige Schüler ein adventliches Bild oder Foto zu dem Tag gemalt oder fotografiert, das immer zu sehen ist, wenn der Tag angeklickt wurde und die jeweilige Musik erklingt. Begleitet werden die Blockflötenschüler von Christian Rose an der Orgel oder Antje Heinemann mit der Bassblockföte.

Die allermeisten Lieder wurden noch Ende Oktober in der schönen Akustik der Vincenz-Kirche aufgenommen, andere im heimischen Flur oder Wohnzimmer und die Begleitung anschließend hinzugefügt.

An den Advents-Sonntagen (und am 1.12.) erklingen jeweils zwei Liedsätze in Quartettbesetzung, verbunden durch ein Adventsgedicht. Die Stimmen von Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassblockföten wurden teilweise einzeln zu Hause aufgenommen, dann zu einer ehemaligen Schülerin der

Musikwerkstatt nach Australien gemailt, dort von dieser zusammengesetzt und als fertiger Ensemblesatz wieder ins heimische Sauerland geschickt.

Wie bei jedem Adventskalender, so kann man auch bei diesem nicht mogelnund vorgucken – rückwärts natürlich schon...

Diese Aktion und überhaupt die gesamte Planung und Umsetzung hat allen Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass sich alle sicher sind: Das machen wir nächstes Jahr wieder – dann hoffentlich zusätzlich zu einem normalen Adventskonzert! Wer sich den Adventskalender anhören und ansehen möchte, findet ihn auf der Homepage der Musikwerkstatt unter

musikwerkstatt-goethestrasse.de