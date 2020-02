Die Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenblau vergisst niemanden: Nach den Damen- und Herrensitzungen wurde das Zelt für die Kinder geöffnet. Neben dem Nachwuchs nutzten aber auch Mama und Papa, um bunt kostümiert in den Karneval zu starten. Nach dem Einmarsch begrüßten Luca und Amy, das Kinderprinzenpaar, den Narren-Nachwuchs, bevor das Programm auf der Bühne startete. Die Tanzgarden von den Turmflöhen über die Turmsterne bis zu den Junior‘s und der Jugendgruppe zeigten die Mädels, was sie können. Natürlich gab es neben den Zugaben auch den verdienten Beifall. Gute Tradition ist es inzwischen, dass das „Gute Laune-Duo“ für die musikalische Begleitung sorgt, da wedelte das „Rote Pferd“ mit dem Schwanz und es ging „Atemlos“ durch die Nacht. Auch der „Clown Pompitz“ machte seine Späße und musste erstaunt feststellen, dass die kleinen Jecken genau wussten, was alles zum Zaubern gebraucht wird. Nach zweieinhalb Stunden gab es dann noch eine kleine Überraschung des Kinderprinzenpaares für die Gäste: Der Bonbon-Regen sorgte für volle Taschen beim Nachwuchs.