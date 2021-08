MENDEN. Eine Reise in die Vergangenheit und eine Reise in eine zerrissene Seele erwartet das Publikum am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr bei Marc Neikrugs Oper „Through Roses“ aus dem Jahr 1980. Alles an dieser Aufführung ist spektakulär: Der Komponist wird dirigieren, die Hauptrolle spielt der berühmte Schauspieler Udo Samel, der Aufführungsort liegt im Rheinisch-Westfälischen Kalkwerk -Lhoist in Menden-Oberrödinghausen.

Das Schicksal eines Geigers steht im Zentrum des Stücks, der gezwungen wurde im Konzentrationslager zu spielen und so dank seiner Virtuosität überleben konnte. Seine Erinnerungen an diese Gefangenschaft werden vor allem über die Musik ausgedrückt. So erhält die zerrissene Seele über die Musik eine Stimme und erreicht den Zuhörer im Innersten.

Diese Veranstaltung wird von HJS Emission Technology unterstützt.

