"Nicht oft kann man eine schlechte mit einer guten Nachricht kombinieren. Diesmal ist es (hoffentlich) gelungen", freut sich Johannes Ehrlich aus dem Bürgermeisterbüro der Stadt Menden:

Vor allem Eltern schauen im Moment oft in enttäuschte Gesichter: Alle Veranstaltungen fallen aus. Rausgehen ist auch nur noch eingeschränkt möglich und vor allem unsere Kinder sollten so gut es geht gar nicht erst mitgenommen werden.

Das frustriert selbst die Kleinsten immer wieder. Ein kleines Trostpflaster hat das Kulturbüro der Stadt Menden jetzt organisiert: Die Vorstellung in der Reihe „Familientheater auf der Wilhelmshöhe“ von „Peppa Pig live: Überraschungsparty“ wird nachgeholt!

Noch gibt es Karten

Gemeinsam mit dem „Theater auf Tour“ ist der 11. September 2020 als Nachholtermin vereinbart worden. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Ursprünglich sollte das beliebte Schweinchen bereits am 19. April auf der Mendener Bühne stehen.

Wer sich jetzt noch eine Eintrittskarte sichern möchte: einige wenige Karten sind noch verfügbar. Weitere Informationen gibt es beim Kulturbüro der Stadt Menden unter kulturbuero@menden.de.