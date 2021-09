Menden. Der Nachholtermin von Olaf Schubert und seinen Freunden kann wie geplant am Dienstag, 28. September, um 19.30 Uhr in der Wilhelmshöhe stattfinden. „Zeit für Rebellen“ heißt ihr Programm. Die Veranstaltung ist ausverkauft .

Das Olaf Schubert national wie international zu den ganz Großen gehört ist unumstößlich. Schließlich hat er nicht nur die Wende im Osten eingeleitet, sondern auch alle anderen Umwälzungen der Welt live im TV verfolgt. Doch jetzt ist Olaf Schuberts Zeit wirklich gekommen: die Zeit der Rebellen.

Er ist einer, der nicht vorsätzlich unter die Gürtellinie geht, sondern dort zu Hause ist. Einer, der zwar zur sofortigen Revolution aufruft, allerdings nicht vor 11 Uhr, sein Schönheitsschlaf ist wichtiger. Olaf Schubert versteht sich darauf, die Sorgen und Nöte der Frauen ernst zu nehmen. Er macht alles platt, indem er redet, singt und gelegentlich auch tanzt. Und so verwundert es kaum, dass die überwältigende Mehrheit seiner Fans mittlerweile weiblich ist.

Dank 3G darf aufgetreten werden

„Wir sind froh, dass wir nach fast einem Jahr wieder eine Veranstaltung in der Wilhelmshöhe durchführen können“, so Moritz Kickermann vom phono-forum. Voraussetzung dafür ist der Nachweis der 3Gs, geimpft, genesen, getestet in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis.