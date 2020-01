Unter dem Titel "Serenade im Halinger Hof" veranstaltet der Liedermacher Lukas aus Wickede in der Mendener Gaststätte Halinger Hof ab Februar im Rhythmus von zwei Monaten Liedermacherkonzerte.

Die Liedermacherszene, die mit Reinhard Mey und Hannes Wader in den 1960-er Jahren bekannt wurde, führt in der heutigen kommerziellen Popmusik nur ein Nischendasein und findet durch die öffentlichen Radio- und Fernsehsender keine Beachtung. Diesem Missstand entgegenzuwirken und talentierten und aufstrebenden Musikern dieses Genres die verdiente Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist die Grundintention dieser Veranstaltungsreihe.

Die Debut-Veranstaltung findet am 22. Februar mit den Liedermachern Alina Lynn aus Witten, Marco Isermann aus Leverkusen sowie Lukas aus Wickede statt.

Alyna Lynn aus Witten

Inspiriert durch die Höhen und Tiefen des Lebens schreibt Alina Lynn Songs, die Geschichten aus dem Leben erzählen. Dabei findet so ziemlich jede Art von Gefühl den Weg in ihre Musik. Mal fröhlich, mal traurig, mal nachdenklich – und manchmal auch mit einer Prise Humor. Nach vier Jahren als Gitarristin in einer Punkrockband steht sie nun seit knapp drei Jahren solo mit den eigenen Liedern auf der Bühne.

Marco Isermann aus Leverkusen

Es gibt Momente im Leben, da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Für diese Momente des Lebens schreibt Marco Isermann den Soundtrack, eingängige Songs mit deutschen Texten. So stellt er sich mit seiner Gitarre auf die Bühne, um die Welt ein wenig besser zu machen und die Menschen mit seinen Liedern zu unterhalten.

Lukas pointiert in seinen Liedern banale Alltagssituationen, zwischenmenschlichen Umgang und gesellschaftliche Missstände. Er singt melancholisch über die Liebe, wütend über Dumpinglöhne, Umweltzerstörung und „Umweltideologisten“, warm und doch ernst über seinen christlichen Glauben und ironisch über Handydauerquassler, Hundehaufen und Autotuner.

Beginn: 19 Uhr, Eintritt AK 12 Euro, VVK 8 Euro unter joe@lukaslieder.de per E-Mail.