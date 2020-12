Das Haus direkt neben St. Vincenz in Menden ist schon vieles gewesen: Rathaus, Amtsgericht, Polizeistation und bis heute Kinder- und Jugendtreff. Jetzt soll das Gebäude erneut umgebaut werden, in "Das Zentrum - unser Haus der Zukunft". "Die Planer möchten allerdings wissen, wie es früher mal im Inneren ausgesehen hat. Deshalb sucht unser Stadtarchiv jetzt nach Fotos von Früher.", so Pressesprecher Johannes Ehrlich.

Der heutige Kinder- und Jugendtreff „Das Zentrum“ hat wie kein anderes städtisches Gebäude in über 150 Jahren eine multifunktionale Nutzung erfahren:

1864 ist es als Stadtschule errichtet worden.

Ab 1886 wurde es als Rathaus der Stadt Menden genutzt - als zweites von vier noch erhaltenen Gebäuden - bis zum Neubau des „Alten Rathauses“.

1912 zog dann das Amtsgericht ein, das dort bis 1958 blieb und anschließend der Polizeistation Platz machte.

1979 bekam die Polizei einen Neubau und das Gebäude wurde zum Treff für Kinder und Jugendliche.

Fotos für Planung des Umbaus gesucht

Für die Planung des Umbaus in „Das Zentrum - unser Haus der Zukunft“ sucht nun das Stadtarchiv Menden Fotos von der Inneneinrichtung des Hauses, als es Amtsgericht und Polizei war. Das Stadtarchiv würde sich über die Zurverfügungstellung von Fotos freuen, auch als Leihgabe.