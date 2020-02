Ein Erlebnis der besonderen Art wird das neuste Werk der Katastrophen-Kultur „Trübel - Nichts für schwache Nerven“ für die Zuschauer im Scaramouche Zimmertheater unter dem Mendener Hallenbad bieten. Premiere ist am Freitag, 6. März.

Das Theaterstück für die ganze Familie wird dabei von einigen Elementen unterstützt, die es bisher so noch nicht auf der Bühne unter dem Mendener Hallenbad zu bewundern gab. "Bereits im Vorfeld wurden Videoaufnahmen gedreht, die aktiv in das Bühnenstück eingewoben werden", machen die "Katastrophler" neugierig.

Das Stück von Martin Smith, Marita Smith und Christopher Smith handelt von einem bayrischen Ziegenbock, genannt „Hubertus“ und einem Kater aus Cornwall, mit dem Namen „Hamlet“. Eine teilweise brisant anmutende, kulturelle Mischung, mit der sich der Berufsengländer Martin Smith und seine Mannschaft natürlich bestens auskennen. Das zuweilen chaotisch und völlig verrückt anmutende Stück (erste Impressionen wurden bereits in einem kleinen Trailer veröffentlich) nimmt mit gewohnt englischem Humor die, mitunter auch im Sauerland anzutreffenden, Freizeitrituale der Deutschen gehörig aufs Korn. Nach dem letztjährigen Regieerfolg von Christopher Smith („Hänsel und Gretel“), nimmt nun auch Marita Smith erstmalig auf dem Regiestuhl Platz.

Termine



Weitere Vorstellungen gibt es am 7., 13., 14., 20. und 21. März. Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro, ermäßigt 5 Euro. Tickets gibt es bei allen ProTicket Vorverkaufsstellen oder unter www.proticket.de/scara.