Ein Karnevalist aus dem Rheinland hat mal gesagt: „Eine Herrensitzung ist eine Herrensitzung ist eine Herrensitzung und damit etwas Besonderes.“ Und genauso fühlte sich der Abend im MKG-Zelt auch an. Die Witze derber, pikante Zwischenrufe, alles etwas freizügiger. Aber die Basis ist immer noch der Karneval und bleibt gleich: der Spaß, die Stimmung, die Kostüme, die Musik.

Doch schlüpfrige Gags ist nicht alles, was die Organisatoren von Kornblumenblau anbieten. Die Rhythmen der Kölner Coverband „Top Spin“ etwa haben schon Kultcharakter. Die Tänze der Turmgarde und -funken, des TuS Lendringsen oder der Frauenabteilung, natürlich auch die Tanzmariechen Kathi und Svenja, finden den Beifall der Besucher. Ganz kurz wird es immer wieder still im Zelt, bevor der Applaus losprasselt: wenn das Nummerngirl „Leony la Roc“ die Bühne betritt, gehen alle Köpfe in diese Richtung. Die Dame hat Courage, geht durch die Reihen, tätschelt hier eine Wange, dort eine Glatze. Karneval ist auch was zum „gucken“.

Zu den jecken Zutaten eines Herrenabends gehören Büttenredner. Diesmal stellten sich „Dea Müllmann“ und „Manni, der Rocker“ dem Votum der anwesenden Herren. Gewonnen hat Manni. Klar, Motorrad, Lederjacke, zieht bei Männern immer. Am Ende hatten dann doch vier Stunden Programm Spuren bei den Gästen hinterlassen: Manche Stimme erscholl etwas krächzend.