Guten Tag, heute am Sonntag den 8.11.2020 schien in Menden Sauerland die Sonne. Am Busbahnhof im Bereich H├Ânnebr├╝cke war der Kiosk ge├Âffnet. Viele Passanten spazierten durch die Stadt. Ich selbst war zu einem Besuch in B├Âsperde mit der MVG Linie 27 unterwegs und habe zuf├Ąllig Kollegen und Freunde getroffen. Das Spazieren mit Atemschutzmaske und die vielen geschlossenen Cafe's und Restaurants ver├Ąngstigen viele Menschen. Senioren,lebenskundige Mitb├╝rger berichten von einem angespannten Gef├╝hl bei " SCHWEINEPEST". ­čśÄ­čśĚ