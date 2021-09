Menden. Für das Weihnachtskonzert der amante della musica am dritten Advent um 15 Uhr in der Schützenhalle Hüingsen entsteht ein Mitsing-Projekt für Jedermann.

Das erste Treffen ist am Donnerstag, 9. September, in der Schützenhalle Sankt Hubertus im Lahrfeld um 19 Uhr.

Flair der Weihnachtszeit

„Wir möchten nicht nur selbst nach Monaten voller Entbehrungen endlich wieder Woche für Woche in unserer Gemeinschaft singen, sondern alle Menschen aus unserer Heimatstadt dazu einladen, mit uns zusammen das besondere Flair der Advents- und Weihnachtszeit zu erleben und auf der Bühne zu stehen. Zu keiner anderen Zeit des Jahres wird so viel und so gerne gesungen, deshalb laden wir dazu ein, in den nächsten Wochen ein tolles Konzertprogramm zu erarbeiten, das wir dann am dritten Advent präsentieren“, wirbt Chorleiter Stefan Risse.

Keine Erfahrungen nötig

Es ist nicht erforderlich, Chorerfahrung mitzubringen. „Wir erarbeiten alle Lieder fürs Konzert komplett neu, niemand muss Sorge haben, nicht mitzukommen. Mit viel Freude gehen wir es an“, verspricht Stefan Risse. Als Weihnachtsgeschenk hat Michael Schmoll, Ehrenmitglied von amante und Professor für Musiktheorie, Gehörbildung und Arrangement am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück, versprochen, einige Weihnachtslieder erstmals für gemischten Chor zu arrangieren, die dann am dritten Advent in Hüingsen uraufgeführt werden.

Der gesamte Erlös der Veranstaltung am dritten Advent fließt in die soziale, caritative und kulturelle Arbeit in der Stadt.

Zwei weitere Treffen

Weitere Treffen sind am Donnerstag, 16. September, in der Aula der Gesamtschule und am Donnerstag, 23. September, im großen Saal der Wilhelmshöhe, jeweils um 19 Uhr.

Wer aktiv mitsingen möchte, muss einen vollständigen Impfschutz, die Genesung von einer Corona-Infektion oder einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.