Aha. Der Märkische Kreis will gegen die steigenden Corona-Zahlen jetzt also mit Beschränkungs-/ Vorsichtsmaßnahmen im PRIVATEN Bereich ankämpfen. Weniger Kontakte, mehr Masken, z.B. im Auto...

Ich persönlich sehe diese Maßnahmen als die falsche Reaktion auf die steigenden Zahlen. Sollen sich die bislang Uneinsichtigen plötzlich auf einmal wandeln? Nur, weil der MK das so möchte? Oder soll jetzt mehr im privaten Bereich kontrolliert werden? Und wer macht das? Der Nachbar, die Polizei, das Ordnungsamt, Alexa oder das Handy?

Ich hätte mehr Sinn in einem neuen Lockdown gesehen. Und auch in besseren Hygienemaßnahmen in Supermärkten. Die durften offen bleiben (wohl, weil sie lebenswichtig sind), zeigen aber, z.B. an den Einkaufswagen-Stationen, wo ständig Gerangel herrscht, gefährliche Sicherheitsmängel.

Und je SB-Markt ein freundlicher Mensch, der den Einkaufswagen bei der Einfahrt desinfiziert, wäre wohl bei dieser monatelangen "Sonderstellung" nicht zu viel verlangt!!!