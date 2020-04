Traditionell gibt es in Menden vielerorts Veranstaltungen zum 1. Mai, die Familien und alle kleineren und größeren Wandergruppen zum Verweilen einladen. Durch die Corona-Krise ist in diesem Jahr alles anders.

So teilt Dirk Schwanebeck vom SV Oesbern (SVÖ) mit, dass der Verein wegen der momentanen Lage seine Maifeier an der Oesberner Schützenhalle in diesem Jahr nicht ausrichten wird. "Damit entfällt das Wanderziel Nummer 1 der Mendener Bevöllkerung, welches in Verbindung mit dem Bolzplatz gerade bei der jüngeren Generation gerne besucht wurde. Polizei und Ordnungsamt werden die Absage in der aktuellen Situation wohl begrüßen", heißt es seitens des Vereins.

"Auch der Vorstand der IGB Bösperde hat sich schweren Herzen dazu entschlossen, den diesjährigen 1. Mai auf dem Maroeuiler Platz ausfallen zu lassen", bedauert der 1. Vorsitzende Klaus Durawa. Diese Maßnahme sei getroffen worden, um den Covid-19 Virus einzudämmen und hoffentlich zu besiegen. "Die allgemeine Entwicklung und eventuelle Lockerungen (Exit) fallen sicherlich so aus, dass trotzdem öffentliche Veranstaltungen erst einmal untersagt bleiben", so Durawa. Und bittet im Hinblick auf die Gesundheit jedes einzelnen um Verständnis für diese Entscheidung.

Des Weiteren wird auch die beliebte Veranstaltung zum 1. Mai im Bürgerbad Leitmecke nicht durchgeführt. Damit möchte der Vorstand dazu beitragen, "dass Mitarbeiter und Besucher weiterhin gesund bleiben und sich auf spätere Veranstaltungen freuen können".