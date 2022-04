Märkischer Kreis. Der Termin steht, die Detail-Planungen können starten: Die Ausbildungs- und Studienbörse Karriere im MK wird am 6. und 7. September stattfinden. Die Organisatoren rechnen mit großem Interesse an der Erfolgs-Veranstaltung – sowohl von Seiten der Schüler als auch von ausstellenden Unternehmen aus der Region.

Voller Erfolg

Schon im vergangenen Jahr konnte die Ausbildungs- und Studienbörse Karriere im MK trotz der Corona-Pandemie erfolgreich stattfinden. Ein neues Veranstaltungs- und Hygienekonzept hatte eine reibungslose und auch unter Pandemie-Bedingungen sichere Durchführung ermöglicht. „Uns allen ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass die Auflage 2021 geklappt hat und wir jetzt für 2022 Planungssicherheit haben. Schließlich ist die Veranstaltung für Austeller und Schüler gleichermaßen wichtig“, sagt Thomas Haude, der Pressesprecher des Organisationsteams.

Geplant ist die Börse auch in diesem Jahr wieder als zweitägiges Event für den 6. und 7. September 2022 im Sauerlandpark Hemer. Die genauen Möglichkeiten für die Umsetzung werden in den nächsten Monaten detailliert geplant und zeitnah bekannt gegeben. Die Karriere im MK richtet sich gezielt an Unternehmen und Schulen aus dem nördlichen Märkischen Kreis. Viele der Personaler und Geschäftsführer vor Ort nutzen bereits seit Jahren die Möglichkeit, auf der Börse mit potentiellen Auszubildenden ins Gespräch zu kommen – und bestenfalls auch direkt für das eigene Unternehmen zu gewinnen.

Infoveranstaltung am 5. April

Um Unternehmen aus den Städten Hemer, Menden, Balve und Iserlohn, die sich für eine Teilnahme interessieren, schon jetzt mit ins Boot zu holen, lädt das Organisationsteam zu einer digitalen Informationsveranstaltung für Dienstag, 5. April, um 14 Uhr ein. Die Veranstaltung wird über den Videokonferenz-Anbieter Zoom übertragen. Die Zugangsdaten für die Veranstaltung sind auf der Website www.karriere-im-mk.de zu finden. Auf der Website werden zudem alle relevanten Infos und die Rahmenbedingungen zur Anmeldung veröffentlicht.