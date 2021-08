MENDEN. Einige Kinder sind bereits einzeln im Rahmen einer heiligen Messe in den Sommerferien zur Erstkommunion gegangen, am kommenden Wochenende starten die ersten Gruppenfeiern,

die zum Teil auch sonntags zu den gewohnten Messzeiten stattfinden.

Da die maximale Personenzahl in den Kirchen aufgrund der Abstandsregel auch in der neuen

Coronaschutzverordnung eingeschränkt bleibt, sind die Erstkommunionmessen ausschließlich

den teilnehmenden Familien vorbehalten. Die Gemeindemitglieder werden gebeten, an den

entsprechenden Tagen auf die Messen in anderen Kirchen auszuweichen oder das

Livestream-Angebot sonntags um 9:30 Uhr aus der Vincenzkirche zu nutzen.

Am 29. August betrifft dies die Messen in Christ König (Hüingsen), St. Maria Magdalena

(Platte Heide) und St. Vincenz, am 5. September in St. Josef (Lendringsen) und St. Walburgis.

Informationen zu den weiteren Terminen und die Namen aller diesjährigen

Kommunionkinder findet man auf der Internetseite des Pastoralverbundes unter www.pvmenden.de.